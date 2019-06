Voetganger dood na aanrijding aan de Mawakaboweg

Bij een aanrijding zojuist in Suriname is een voetganger om het leven gekomen. Het ongeval zou vanmorgen iets voor 07.00u hebben plaatsgevonden aan de Mawakaboweg, omgeving Nieuw Weergevondenweg. Op de foto die net gemaakt is, is te zien dat omstanders zich in de stromende regen ontfermen over het slachtoffer dat langs de zijkant van de weg ligt.

Ook de Surinaamse politie is ter plekke aanwezig en onderzoekt het ongeval. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Zodra wij meer weten wordt dit bericht aangevuld.

Met de dood van deze verkeersdeelnemer is het aantal overleden verkeersslachtoffers tot nu toe dit jaar in Suriname gestegen tot 37.