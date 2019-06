In Suriname is er maandag ophef ontstaan over een foto van een jongen die staat op de motorkap van één nieuw politievoertuig en het ‘peace-teken’ wijst. Een vriend van de jongen maakte de foto en plaatste die vervolgens op Facebook.

De foto circuleert momenteel naast Facebook ook op andere sociale media kanalen zoals Twitter en Instagram en is inmiddels honderden keren gedeeld.