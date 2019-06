Betonnen blokken langs de van ’t Hogerhuysstraat weggehaald

De betonnen blokken die een aantal jaren geleden geplaatst waren langs de Van’t Hogerhuysstraat in Suriname, zijn daar weggehaald. De blokken ter hoogte van de brug over het Saramacca kanaal zorgden steevast voor problemen. Zo waren er direct nadat ze geplaatst waren, wel acht ongevallen met voertuigen die tegen de blokken aanreden.

Vorige maand nog raakte deze auto zwaar beschadigd, nadat de bestuurder met voertuig tegen een van de balken aankwam. Ook een brandweerwagen kantelde in november vorig jaar, nadat het voertuig tegen een blak klapte. In beide gevallen was de schade enorm.

De blokken zouden in 2017 al verwijderd worden, zoals blijkt uit onderstaand filmpje uit die periode. Waarom het zo lang heeft geduurd is niet bekend. (foto: Fenny Zandgrond-Rotsburg)