Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik is terug in Suriname. President Bouterse heeft tussen zijn werkzaamheden door even de tijd kunnen vrijmaken om de topvechter persoonlijk te feliciteren met zijn supersnelle Knock-Out afgelopen weekend.

Bigi Boi vertelde hoe hij het gevecht en de vele positieve reacties uit Suriname en het buitenland heeft ervaren. De President zegde vervolgens zijn steun toe aan Rozenstruik en zijn team om zijn carrière verdere impulsen te geven.