Scooterrijder gewond na aangereden te zijn door zware pick-up

Bij een aanrijding vanmorgen in Suriname, tussen een scooter en een oud model Hilux pick-up is een man zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 11.00u in de ochtend. De scooter reed over de Martin Luther Kingweg gaande richting Livorno Beekhuizen. De zware pick-up wilde een inrit gaan en zag de scooterrijder over het hoofd.

Doordat de pick-up bestuurder niet oplette raakte hij de scooter hard. De scooter raakte daarbij behoorlijk beschadigd en de bestuurder lag op de grond met een zware verwonding aan zijn onderbeen. Hij moest met een ambulance naar de Spoed Eisende Hulp getransporteerd worden voor verdere behandeling.

Over de bestuurder van de pick-up is nog weinig bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.