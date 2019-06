Tekort aan munten in Suriname; goederen in winkels duurder

Suriname heeft al geruime tijd een tekort aan munten. Het tekort heeft enorme invloed op de prijzen in de winkels. Dit ontstaat doordat winkeliers geen munten hebben om klanten wisselgeld te geven en daarom de prijzen van de goederen op hele bedragen afgerond worden. De klant betaalt daardoor meer, omdat winkeliers nooit afronden naar beneden, laat Shyam Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos) weten tegenover het Surinaamse avondblad De West.

Volgens de voorzitter weet de De Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet eens hoeveel munten er in omloop zijn. Binda beweerd dat er voornamelijk een tekort is aan kwartjes. “Overal waar je komt is men op zoek hiernaar, zelfs de krantenverkopers hebben er moeite meer. Het probleem doet zich ook voor bij de munten van SRD 1 en 2,50 maar dat is in minder mate”.

Binda laat weten dat hij persoonlijk naar de Centrale Bank is geweest om munten aan te vragen, maar echter zonder resultaat.”Er werd gewoon aan mij gezegd dat ze geen munten hebben en dat ik het bij de algemene banken moet proberen. Ook daar kreeg ik hetzelfde liedje te horen”.

De Particuliere Lijnbus Organisatie (PLO) beweert het tegendeel, maar Binda daagt hun uit om dat te bewijzen. Volgens de Akmos-voorzitter moet er geen politiek gevoerd moet worden met deze kwestie, maar er moet naar een oplossing gezocht worden. “Zelf op de overheidskantoren is er een tekort te merken, als je gaat met bankbiljetten, kunnen ze je vaak genoeg niet helpen”, beweert Binda.

Een econoom zegt tegenover het avondblad dat het slaan van munten geen prioriteit geniet bij de Centrale Bank, omdat zij er niet aan zal verdienen. Volgens hem zit er tussen de nominale waarde (waarde die op de munt is aangeven), en de intrinsieke waarde (waarde van het materiaal waarvan de munt gemaakt is), een marge. Bij muntbiljetten is deze marge groot, terwijl als de Bank er nu voor zou kiezen munten te slaan, zij juist verlies zou leiden, omdat de intrinsieke waarde op dit moment groter is dan de nominale waarde.