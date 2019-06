Bij een roofoverval vandaag te Mon Plaisir in Suriname is een vrouw neergeschoten. Dit gebeurde aan de Dunlopstraat melden bronnen aan Waterkant. De rovers zouden zijn ontkomen met een tas met daarin een onbekend geldbedrag.

De vrouw zou onderweg naar huis zijn toen het gebeurde. De redactie verneemt dat de verdachte in een gereedstaand voertuig is weggereden. Het is nog niet duidelijk hoe het met de vrouw is. Later meer.