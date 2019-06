Stoffelijke resten aangetroffen in berm Suriname

De politie in Suriname kreeg in de middag van woensdag 19 juni een melding binnen dat er mensen resten liggen in de berm op de hoek van de Mijnzorg en Indira Ghandiweg.

De politie ging ter plaatse en trof inderdaad stoffelijke resten aan. Vervolgens werden de manschappen van de Forensische Opsoring ingeschakeld voor onderzoek. Het vermoeden bestaat dat het gaat om stoffelijke resten van een dier.

Hangende het onderzoek zijn de stoffelijke resten in beslag genomen door de politie en afgevoerd naar het mortuarium voor onderzoek.