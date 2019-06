17-jarige voor gekwalificeerde diefstal aangehouden

De politie van het ressort Jarikaba in Suriname, heeft op zondag 16 juni de 17-jarige R.M. in verzekering gesteld. Dit nadat hij de woning van een senioren burger binnen drong en daaruit goederen en een geldbedrag in vreemde valuta buit maakte.

De benadeelde deed aangifte van dit strafbaar feit maar wist toen niet wie de inbreker was. Naderhand kreeg hij een informatie dat men R.M. met vreemde valuta op zak liep. De aangever is een familielid tevens buurman van R.M.

De benadeelde ging thuis bij R.M. en confronteerde hem met de verkregen informatie. R.M. gaf toe dat hij de diefstal gepleegd had. Hij had een deel van het vreemd geld nog in zijn bezit. R.M. is toen door zijn vader gebracht naar de politie. Hangende het onderzoek is R.M. in verzekering gesteld. Het geld dat hij nog over had is terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar.