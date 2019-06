Nu ook contactloos betalen met DSB creditcard

Sinds 1 juni kunnen alle Creditcard houders van de Surinaamsche Bank NV (DSB) ook contactloos betalen met hun creditcard. Dit kan door de creditcard tegen het pos apparaat aan te houden. Kleine bedragen kunnen gemakkelijk en supersnel betaald worden zonder pincode.

DSB is per 1 juni ook overgestapt op de EMV chip technologie voor creditcards en is de eerste bank in Suriname die contactloos betalen mogelijk maakt. Aan de voorzijde van de creditcard in een chip aangebracht welke de magneetstrip aan de achterzijde vervangt. De EMV chip maakt het lokaal en internationaal betalen veiliger en makkelijker.

Al ruim een maand accepteren alle DSB ATMs ook buitenlandse betaalkaarten (creditcard en debitcard) die voorzien zijn van een EMV Chip. Zo kunnen toeristen makkelijk, veilig en voordelig geld opnemen bij DSB ATMs. Binnen 2 maanden zullen alle bestaande DSB creditcard houders kosteloos worden voorzien van een nieuwe DSB EMV creditcard. De bank zal hierover in contact treden met haar klanten.

Nieuwe klanten kunnen ook in aanmerking komen voor één van de vernieuwde creditcard producten met vele voordelen:Snel en gemakkelijk aanvragen, wereldwijd betaalgemak, flexibele aanpassing van het bestedingslimiet, 24/7 beschikbaar saldo bekijken, aanzuiveren en blokkeren via DSB Internet Banking of de DSB Mobile Banking app en e-mail/sms alerts bij transacties. Daarnaast kunnen klanten ook 24/7 hun creditcard transacties inzien

Eerder dit jaar lanceerde de bank reeds de DSB Easy Creditcard. De klant kan snel en gemakkelijk in aanmerking komen voor een creditcard. Ook heeft de bank het voor haar klanten met een SRD spaarrekening mogelijk gemaakt om geldopnames tot maximaal SRD 3.000 te doen bij de ATM met hun DSB pinpas.