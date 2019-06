Gedetineerden in Suriname krijgen voorlichting over soa’s

Alle gedetineerden die in de diverse gevangenissen van Suriname zitten, zullen voorlichting krijgen over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Het gaat om Huis van Bewaring, Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma, Penitentiaire Inrichting Duisburg, Jeugd Opvoedingsgesticht en Hazard waar de sessies zullen plaatsvinden. De sessies starten op 10 juli in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma.

Lucretia Redan, directeur Operationele diensten van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), heeft hiertoe afgelopen dinsdag een overeenkomst met de voorzitter van de stichting Double Positive, Ethel Pengel, getekend. Dit onder aanwezigheid van trekker voor de samenwerking, Brigitte Bhugwandas die tevens waarnemend onderdirecteur is van Forensische Zorg.

Redan gaf aan dat Juspol het belangrijk vindt dat gedetineerden die in de gevangenissen zitten, de nodige seksuele voorlichting krijgen over seksueel overdraagbare aandoeningen. Het ministerie heeft gekozen voor stichting Double Positive, vanwege het feit dat voorzitter Pengel al 38 jaren ervaring heeft op dit gebied.