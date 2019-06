Man in Suriname pleegt zelfmoord na ruzie met vrouw

In Suriname heeft een man vannacht zelfmoord gepleegd na een ruzie. Bronnen melden aan Waterkant dat dit drama zich zou hebben afgespeeld op een adres te Kwatta. Er zou sprake zijn van onenigheid tussen een man en een vrouw, in een woonhuis. Op een bepaald moment zou de man naar buiten zijn gegaan en zichzelf hebben opgehangen. Een foto daarvan circuleert op social media.

Volgens onofficiƫle informatie ging de vrouw op een gegeven moment uit de woning, waarna de man overging tot de vreselijke daad. De vrouw die niets van de man hoorde, nam na een tijdje poolshoogte bij de woning en ontdekte het drama.

Op de foto die verspreidt wordt is te zien dat de man buiten in de garage hangt aan een touw dat is vastgemaakt aan een rooster.