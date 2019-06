Kritiek na ‘mommy makeover’ deert Tekisha Abel niet

De veelbelovende Surinaamse Dancehall artieste Tekisha Abel heeft een nieuwe look. Ze heeft een zogenoemde ‘mommy makeover’ laten doen. De plastische chirurgie vond plaats in de Dominicaanse Republiek en kost ongeveeer 10.000 US dollar. Abel krijgt veel negatieve reacties naar aanleiding van de ingreep, maar ze stoort zich nergens aan. “Als ik huismoeder was of een andere baan had, zou ik het niet hebben gedaan. Ik moet op de planken staan en wil me zelf goed verkopen” aldus Abel.

Bij een mommy makeover vinden twee correcties plaats binnen één operatie: een borstcorrectie en een buikwandcorrectie. De naam ‘mommy makeover’ is ontstaan doordat vooral vrouwen, die één of meerdere zwangerschappen hebben doorgemaakt, voor deze operatie kiezen.

“Ik heb bepaalde dingen die ik niet meer zo leuk vond aan mijn lichaam veranderd. Het heeft niets te maken met onzekerheden”, onthulde de zangeres dinsdag in de morningshow de Ontbijt Radio van zender Radio10 in Suriname. “Na mijn zwangerschap is mijn lichaam helemaal veranderd. In de VS waar ik ben bevallen van mijn zoontje, kon ik ook bepaalde Surinaamse tradities, zoals buikbinden niet doen”, vult ze aan.

Tekisha Abel scoorde dancehall hits als Opo lani, San Doe yu en Boss Lady.