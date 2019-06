Comedian zet zwerver in het zonnetje op vaderdag, filmpje gaat viraal

Een filmpje waarin de Surinaamse comedian Don Gill een zwerver in de binnenstad van Paramaribo een portie eten, drinken, geld en zijn t-shirt op vaderdag geeft, is zondag al meer dan één miljoen keer bekeken op Facebook. Het filmpje is met name in Suriname populair, maar levert ook veel reacties in het engels op.

Don Gil zegt tegen Waterkant dat hij de man niet kent. Hij zag hem lopen en dacht op dat moment gewoon; deze man moet ik even in het zonnetje zetten op vaderdag. Het is niet mijn vader zegt hij tegen de redactie.

Het filmpje, dat zondag meer dan 21.000 keer is ge-liked en meer dan 42.000 keer is gedeeld, en dus viraal gaat is hieronder te zien:

❤️Happy Father's day ❤️🙏🏽Let Love Win 🙏🏽page👉🏽 Don Gill Sneh 👈🏽 Posted by Don Gill Sinkwari on Sunday, 16 June 2019