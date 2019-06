Drugs, geld, auto’s en motorfiets in beslag genomen bij inval politie

De Surinaamse politie heeft afgelopen week bij een inval op een woonadres aan de Begoniastraat te Paramaribo, een hoeveelheid hasj met een totaal gewicht van ruim 12 kilogram aangetroffen en in beslag genomen. Daarbij zijn ook een groot geldbedrag in euro’s, een motorfiets en twee auto’s in beslag genomen.

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade, bijgestaan door leden van het Arrestatie Team (AT), hebben op donderdagmorgen 13 juni de 23-jarige huisbewoner Furgill S. aangehouden voor onder andere overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

De politie vermoedt dat het aangetroffen geld van misdrijf afkomstig is. De motorfiets is vermoedelijk ook door misdrijf verkregen omdat Furgill geen bescheiden van dat voertuig kan overleggen. De twee auto’s, waarin de hasj is aangetroffen, zijn hangende het onderzoek ook in beslag genomen.

Furgill is na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.