Vrouw verliest controle over stuur en knalt tegen duiker langs de weg

Deze auto kwam zondagavond tot stilstand tegen een duiker die langs de weg stond. Dat gebeurde nadat de vrouwelijke automobilist de controle over het stuur verloor. De vrouw reed rond 22.15u over de Ringweg-Noord toen dit gebeurde. Ze moest na het ongeval met een ambulance naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) vervoerd worden.

Het voertuig raakte behoorlijk beschadigd aan de voorkant zoals op de foto te zien is. Het is op dit moment nog niet duidelijk waardoor ze de controle over het stuur verloor. Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek.

Het is niet bekend met welk letsel de vrouw is afgevoerd naar de SEH: