‘Bidden is niet saai’ was de boodschap op de Nationale Kindergebedsdag

Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse Nationale Kindergebedsdag gehouden in de Congreshal van Suriname. Stichting Weid Mijn lammeren (WML) organiseerde deze dag in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken. De gedacht achter deze dag is het belang van het gebed en dan vooral de gebeden van kinderen. Stichting WML gelooft sterk in de kracht van kindergebeden. Kinderen huichelen niet en zijn vaak oprechter en eerlijker dan volwassenen in hun geloof en vertrouwen op God.

“We zien een duidelijke groei in deelname en betrokkenheid. Vooral de groep trouwe vrijwilligers die de gebedsworkshops leiden of achter de schermen koken en de zaal versieren verdiend alle waardering. In de eerste jaren waren kinderen heel vaak verlegen om zelfs in een kleine kring hardop te bidden maar het gaat steeds beter. Het is belangrijk dat kinderen geestelijk weerbaar zijn. Door het gebed worden zij zich bewust van Gods aanwezigheid en dat geeft een kind kompas om de juiste keuzes te maken in het leven.” aldus een zeer tevreden WML directeur Gloria Lie Kwie Sjoe.

Minister Mike Noersalim verwelkomde de kinderen vooral zij die van verre waren gekomen. Samen bidden is een kostbare vrijheid die niet in alle landen vanzelfsprekend is. In Suriname zijn wij vrij om te bidden, en het Ministerie vind het daarom ene goede zaak die alle steun verdiend. Minister Noersalim bemoedigde de kinderen om te bidden voor elkaar en op school niet mee te doen met pesten. Vooraf was er een record aantal registraties van 310 kinderen uit kerken, scholen en tehuizen. Daarnaast kwamen er ook veel ouders met kinderen op eigen gelegenheid. Het kinderkoor van de Gemeente Gods Rainville, gekleed in feestelijk rood tenue, bracht twee ritmische accappella liederen te gehore.

Dit jaar waren er weer kinderen uit verschillende districten de delegatie van stichting Open Poort uit Nickerie was het grootste. Door te dansen of te schilderen konden kinderen hun persoonlijke gevoelens uiten. De kinderen deden enthousiast met de dansworkshop. Bidden is niet saai. Dat was de duidelijke boodschap van deze zevende Nationale Kindergebedsdag.