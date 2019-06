Bouterse: ‘Nimmer de bedoeling politiek te bedrijven met huldiging Wijnaldum’

Desi Bouterse, voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) tevens president van Suriname heeft gisteravond tijdens de massameeting van de partij in Coronie het aanwezige publiek voorgehouden dat het nimmer de bedoeling was om politiek te bedrijven met de huldiging van Liverpool voetballer Georginio Wijnaldum. Het staatshoofd heeft zijn excuses aangeboden over de gang van zaken waarbij de huldiging een partijpolitiek tintje had gekregen en de voetballer uiteindelijk besloten had die af te blazen.

Bouterse maakte duidelijk geen politieke propaganda te hebben willen voeren met de populariteit en komst van Wijnaldum naar Suriname. Volgens het staatshoofd paste juist de huldiging van Wijnaldum in het kader van zijn beleid om jonge Surinamers of personen met Surinaamse roots die grote internationale prestaties leveren te eren. De president heeft de schuld van het gebeuren niet geschoven in de schoenen van politieke tegenstanders zoals vele NDP-aanhangers beweren. “Het is een misverstand en het is jammer dat het zo is afgelopen”.

Er was heel veel commotie ontstaan over de huldiging van Wijnaldum nadat op social media een pamflet werd verspreid waarin de huldiging van de voetballer en de massameeting van de NDP in één adem genoemd werden. De president vindt het niet correct dat beide gebeurtenissen in een zijn opgenomen. Bouterse liet weten alle begrip te hebben voor het standpunt van Wijnaldum om af te zien van de huldiging.