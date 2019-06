Auto rijdt in gat en ‘vliegt’ tegen gebouw, twee gewonden afgevoerd

Dit voertuig raakte vannacht zwaar beschadigd in Suriname nadat de bestuurder in een gat reed en vervolgens van de weg ‘vloog’. De auto knalde daarna tegen een handelszaak aan waar het tot stilstand kwam. Twee gewonden werden met de ambulance afgevoerd zoals op de foto’s hieronder te zien is. Het eenzijdig ongeval vond iets na 2:00 uur middernacht plaats aan de Van ’t Hogerhuysstraat schuins tegenover het Surinaamse pompstation GOw2.

De auto reed over de Van ’t Hogerhuysstraat en ging richting stad. Nadat de bestuurder onverwachts in het gat terecht kwam verloor hij de controle over het stuur, met het noodlottig gevolg. De bestuurder en mede inzittende raakten ernstig gewond en werden bloedend per ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp.

De schade aan het voertuig was enorm. Ook de pui van de handelszaak was beschadigd. De politie van Nieuwe Haven is belast met het onderzoek. Foto’s: