Ook aandacht voor Wereld Oceanen Dag in Suriname

De Green Heritage Fund en haar partners hebben op Wereld Oceanen Dag, 8 juni, ter ere van de oceaan het ‘March for the Ocean’ evenement aan de Waterkant in Suriname georganiseerd. Wereld Oceanen Dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het Klimaatverdrag van 1992 (Earth Summit Rio de Janeiro om internationaal aandacht te vragen voor de grote rol die oceanen spelen voor het reguleren van het klimaat, maar ook als bron van bijvoorbeeld zuurstof en voedsel.

De oceaan en al het waardevol leven dat daarin voorkomt moet beschermd worden. Daarom hebben verschillende Surinaamse overheidsinstellingen en andere organisaties het publiek bewust gemaakt van het belang om zorgvuldig om te gaan met afval, zodat het niet in onze oceanen terechtkomt.

Het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost was vertegenwoordigd door de afdelingen Milieu en Gezondheidsdienst en Burger Informatie Centrum. Verder hebben ook de Kustwacht Suriname, DP world, Zero Waste, WWF en Gaiura geparticipeerd aan de activiteiten in Paramaribo.