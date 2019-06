Pinksterweekend: Comedy & Dance met Roué Verveer en 2-Remember

Het is weer Pinksteren en dus tijd voor het exclusieve Comedy & Dance event, vanavond in Dekker Warmond (vlakbij Leiden). Op Pinkster Comedy & Dance gaan we eerst hard lachen met Roué Verveer die nog twee top comedians meeneemt. Na het comedy gedeelte dat om 20.30u begint, gaan we dansen met de populaire live band 2-Remember. Tussendoor draaien DJ’s Meo Mania en Gilly Gonzales uit Suriname de lekkerste hits. De gewone stoelen zijn uitverkocht, maar er zijn nog wat VIP plekken op het VIP balkon. Voor het dans gedeelte, dat om 22.30u begint, zijn er nog kaarten over die in de voorverkoop alleen hier online te koop zijn.

Pinkster -Comedy & Dance- special vindt plaats in de toplocatie Dekker Warmond, een ruim opgezette party accommodatie, centraal gelegen in het groene hart van de Randstad nabij Leiden, tussen Den Haag en Amsterdam in. Dekker heeft alle ingrediënten in huis om een onvergetelijke happening van deze Comedy & Dance avond te maken. Het wordt een dag om nooit te vergeten, dus haal je kaarten op tijd!

Pinkster Comedy & Dance

Zondag 9 juni 2019 (1ste Pinksterdag)

Aanvang comedyshow: 20.30u – Einde van de party: 02.30

Dekker WARMOND

Veerpolder 14 in Warmond (vlakbij Leiden)

Line-up: Roué Verveer & Comedy Friends, 2-Remember, Meo Mania, Gilly Gonzales

Surinaams-Javaanse catering by Royal Java Food.

Tickets: online voorverkoop hier bij Eventbrite.