Fietser doet dutje op straat in Suriname

Automobilisten in Suriname deden vanmorgen een bijzondere ontdekking. Op een straat in Paramaribo parkeerde een man zijn fiets en lag vervolgens te slapen. Vele mensen dachten dat de man dood was, maar achteraf bleek dat niet het geval te zijn.

Vermoedelijk zou de man onder invloed van alcohol verkeren en kon zijn weg daardoor op dat moment niet voortzetten. “Voor sommige mensen was hun bed net een beetje te ver weg”, schreef iemand op Facebook.

De afgelopen maanden heeft zo een geval zich minstens drie keer voorgedaan. Op social media vrezen automobilisten voor het ergste bij de volgende keer. Zij willen er niet eens aan denken wat er een volgende keer zou kunnen gebeuren en hopen dat het zich niet meer herhaald.