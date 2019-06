Verdachte in Suriname neergeschoten door de politie

De 23-jarige Rafael P. is op donderdag 6 juni door een lid van het Regio Bijstand Team Politie (RBTP) neergeschoten in Paramaribo-Noord. Rafael wordt ervan verdacht zich schuldig gemaakt te hebben aan diefstallen doormiddel van geweldpleging. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

Rafael nam de benen toen hij de politie in het oog kreeg. Om deze verdachte aan te kunnen houden moest de politie vuurwapen geweld gebruiken. Rafael is in zijn linker bovenbeen geraakt en verkeert buiten levensgevaar.

De man is onder politie bewaking in het ziekenhuis opgenomen.