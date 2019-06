Oemrawsingh zou voorman met de dood hebben bedreigd als hij niet zou meewerken

In de mega drugszaak, waarbij 2.300 kg cocaïne in de haven van Suriname in een container van een rijstbedrijf werd onderschept, werden deze week diverse verdachten gehoord. Onder hen een leidinggevende van het bedrijf, die aangaf dat eigenaar Nitinder Oemrawsingh hem met de dood zou hebben bedreigd als hij niet mee zou werken. De verdachte was voorman bij het rijstbedrijf van Oemrawsingh, die kort na de drugsvangst in januari zelf dood werd aangetroffen op een strand in buurland Guyana.

De voorman zei tijdens de zitting deze week tegen de rechter dat hij wel op de hoogte was gesteld door zijn werkgever Oemrawsingh, over de drugs die verpakt moest worden in de rijstzakken. In eerste instantie wilde hij niet eraan meewerken, maar zou toen met de dood bedreigd zijn door wijlen Oemrawsingh.

Hij verklaarde verder dat hij op 29 december een aantal van de medeverdachten moest ophalen, zodat ze de drugs samen met de witte rijst konden verpakken en laden in de container. Deze medewerkers zouden dus hebben geweten van de drugs volgens de voorman. De medeverdachten verklaarden echter dat zij niet hebben gewerkt op 29 december en dat ze ook niets van de drugs afwisten, zoals de voorman beweerde.

De zitting was naast bovengenoemde uitspraken vol met overige tegenstrijdige antwoorden en verklaringen.