Zojuist sloeg dit voertuig over de kop aan de Afobakaweg in Suriname. Het ongeval zou woensdagavond rond 20.30u hebben plaats gevonden, bij de bocht van de Afobakaweg ter hoogte van mast 1. Er zou daarbij een elektriciteitsmast geraakt zijn.

Volgens de eerste informatie zou het gaan om een busje en zijn er vier mannen aangetroffen. Een daarvan liep verwondingen op aan z’n zijn elleboog, vertelde een omstander aan Waterkant.net.

Op foto’s die via Facebook zijn verspreid is te zien dat het voertuig op z’n kop ligt langs de weg. Het is nu nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Later meer.