Bloemenhulde i.v.m. 146 jaar Hindoestaanse Immigratie in Suriname

In verband met 146 jaar Hindoestaanse Immigratie op woensdag 5 juni 2019, heeft de Surinaamse vicepresident, Michael Ashwin Adhin, een bloemenhulde gebracht bij het Baba en Mai monument in Paramaribo. Ook de Indiase Ambassadeur in Suriname, Mahender Singh Kanyal was aanwezig en maakte gebruik van de gelegenheid om de voorouders te gedenken.

Na de afschaffing van de slavernij in 1863 weigerden veel voormalige slaven nog langer op de plantages te werken. Suriname, dat toen gekoloniseerd was door Nederland, ging op zoek naar nieuwe en vooral goedkope arbeidskrachten uit Brits-Indië. Op 5 juni 1873 arriveerde het eerste schip met Brits-Indische contractanten, de Lalla Rookh, in Suriname. De 399 passagiers, voor wie bij vertrek uit Calcutta onduidelijk was waar ze precies terecht zouden komen, zetten voet aan wal te Fort Nieuw Amsterdam in Commewijne.

“De Hindoestaanse voorouders hebben een bijzondere bijdrage geleverd aan de opbouw van Suriname. Wij zijn bijzonder trots op wat zij hebben kunnen bewerkstelligen. Wij waren vanaf het begin al ondernemers. Nu is ondernemerschap meer dan ooit belangrijk. Vooral de kleine en middelgrote ondernemers. De ruggengraat van onze economie moet veel meer versterkt worden en in dat kader moeten wij ondernemerschap zien als iets wat meer gestimuleerd worden”, zei de vice-president na afloop van de bloemenhulde.