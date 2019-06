Dronkaard rijdt met auto bar-restaurant binnen

Een dronken autobestuurder is vandaag in de vooravond een bar-restaurant in Suriname binnen gereden. Het ongeval vond plaats bij bar-restaurant Auke aan de Oost-Westverbing nabij Catharina Sophia in het district Saramacca. Door het ongeval liep de zaak flinke schade op.

Een medewerker van de zaak verteld aan de redactie van Waterkant.Net dat de eigenaresse een paar schaaf en snijwonden opliep. Daarnaast laat de medewerker weten dat de bestuurder 1020 microgram per liter uitgeademde lucht geblazen heeft tijdens de blaastest van de politie. Hij had dus bijna 5 keer zoveel alcohol genuttigd dan de toegestande aloholprimillage van 220.

Het bericht is nog bevestigd door de politie, dus later meer.