Korps Politie Suriname levert bijdrage aan Heritage Kids Events

Het Korps Politie Suriname heeft zaterdag een bijdrage geleverd aan de Heritage Kids Infobeurs, welke plaats vond op het KKF terrein in Paramaribo. Heritage Kids Events is een heel jonge organisatie die als doel heeft: het organiseren van diverse kinderevenementen in Suriname, inhoudende een educatief- en recreatief karakter, teneinde een positieve bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van het kind.

Op zaterdag 1 juni vond de officiële launch van de Heritage Kids Events plaars. Voornoemde launch ging gepaard met een kinderinformatiebeurs, genaamd ‘Heritage Kids Infobeurs’, die ook vandaag (zondag 2 juni) nog wordt gehouden in de KKF Beurshallen aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37.

De beurs zal opgesplitst worden in diverse categorieën, naar activiteiten welke kinderen kunnen ontplooien op diverse gebieden zoals; sport, educatie, informatie en communicatie, enzovoort. Tijdens deze beurs zal er ook aandacht besteedt worden aan kinderen met een beperking.