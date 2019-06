Vrouw zonder rijbewijs gaat over de kop met auto en belandt in trens

Dit voertuig ging zaterdagmiddag in Suriname over de kop en kwam terecht in een trens langs de weg. Het eenzijdig ongeval gebeurde aan de Welgedacht A weg, niet ver van het Magenta Kanaal. Volgens de eerste berichten verloor de bestuurster de controle over het stuur.

De schade aan het voertuig was behoorlijk. De vrouw zelf raakte licht gewond. Volgens onofficiƫle berichten zou zij niet in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs.

De zaak is momenteel nog in onderzoek bij het Korps Politie Suriname. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt.