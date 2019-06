Auto ramt elektriciteitspaal en boort zich door schutting

Dit voertuig raakte vannacht zwaar beschadigd in Suriname nadat de bestuurder tegen een elektriciteitspaal van de EBS aan knalde en vervolgens zich boorde door een schutting waar het voertuig tot stilstand kwam. Het ongeval vond rond 2:00 uur middernacht plaats te Kwatta, ter hoogte van Chris rotishop.

Volgens de eerste informatie reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid en heeft op een gegeven moment de controle over het stuur verloren, met als gevolg de botsing tegen de paal. Hoe het ongeval precies is gebeurd en als er gewonden zijn gevallen is tot op dit moment niet bekend.

De schade aan het voertuig was enorm. Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek maar heeft nog geen officieel bericht naar buiten gebracht. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt.