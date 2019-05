VIDEO: Ruzie om NDP vlag bij aanleg sportveld voor gemeenschap Jarikaba

In Jarikaba is de aanleg van een mini-sportveld uitgemond in een ruzie. Aanleiding is het plaatsen van vlagen van de Nationale Democratische Partij in Suriname, op de plek waar het gemeenschapsproject uitgevoerd wordt. Volgens PL ressorts raadslid Hendry Lumsden probeert de NDP op deze manier het project te claimen. Er wordt politiek bedreven met een gemeenschapsproject vindt hij.

De ondernemer van de SL group die het project uitvoert geeft echter aan dat hij het project sponsort en geen discussie wil over het plaatsen van de vlag omdat zijn bedrijf geheel achter de NDP staat. En omdat hij het project zelf betaald laat hij de vlaggen staan. PL’er Lumsden vindt dat de ondernemer dan een vlag van zijn bedrijf moet plaatsen en niet van een politieke partij.

Bekijk de video van TBN Prime Alert waarin beide partijen aan het woord komen en een stevige discussie met elkaar aangaan: