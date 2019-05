Auto in trens langs de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname

De bestuurder van deze auto moet donderdag de controle over het stuur verloren hebben, toen die over de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo reed. De auto kwam hierdoor terecht in de brede trens die langs de weg loopt, ter hoogte van het SLM passagekantoor.

De schade aan het voertuig was aanzienlijk. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De auto moest op een speciale manier uit de trens getakeld worden.

Het is niet duidelijk hoe de bestuurder de controle over het voertuig verloren heeft. Zodra de officiƫle informatie van de Surinaamse politie beschikbaar is zal dit artikel bijgewerkt worden.