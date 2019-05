Suriname en Togo ondertekenen overeenkomst om visum af te schaffen

De Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft in de marge van de 14thOIC Islamic Summit, een bilateraal onderhoud gehad met haar collega-Minister van Buitenlandse Zaken, Samenwerking en Afrikaanse Integratie van de Republiek Togo, Robert Dussey. Dit vond plaats op 30 mei 2019 in Jeddah, Saudi-Arabiƫ.

Tijdens het onderhoud is er van gedachten gewisseld over samenwerking op economisch, sociaal en cultureel gebied. Specifiek zijn daarbij genoemd de landbouw, handel, connectiviteit, toerisme en de historische band tussen Suriname en het West-Afrikaans continent. In het kader van het laatstgenoemde, is Suriname uitgenodigd voor de bijwoning van de Diaspora Conference in Togo, in de periode van 28-29 november 2019.

Het bilateraal onderhoud werd afgesloten met de ondertekening van een Visumafschaffingsovereenkomst voor houders van Diplomatieke- en Dienstpaspoorten. Dit zal, in eerste instantie, moeten resulteren in het gericht uitdiepen van de samenwerkingsbanden tussen beide landen.