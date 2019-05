Coke, wapens en geld in beslag genomen bij arrestatie drugsverdachten

Iets meer dan zes kilogram cocaïne, een vuurwapen, wapenonderdelen, munitie en een groot geldbedrag in Euro’s en Amerikaanse dollar heeft de Surinaamse politie gisteren in beslag genomen. Dat gebeurde bij een inval waarbij op het adres de 33-jarige Georgen S. en de 37-jarige Bien J. werden aangehouden.

Volgens uitgewerkte informatie van de Inlichtingen Dienst van de Politie en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname moest op het adres in kwestie illegale drugs zijn. Verder was bekend dat de verdachten gewapend waren. De Narcotica Brigade viel daarna in met ondersteuning van het Arrestatie Team (A.T.).

Bien en Georgen zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De drug, het vuurwapen, de vuurwapenonderdelen en het geld zijn hangende het onderzoek in beslag genomen. Deze zaak is in onderzoek bij de Narcotica Brigade.