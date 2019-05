Politieke partij PRO komt met beveilingsplan voor scholen in Suriname

De Partij voor Recht en Ontwikkeling heeft woensdag in een persbericht aangegeven met veel ongenoegen kennis te hebben genomen van de onveilige situatie op scholen, in het bijzonder op Latour. De situatie is dusdanig dat zowel leerkrachten als leerlingen vrezen om de school te bezoeken; hetgeen erin geresulteerd heeft dat enkele scholen woensdag gesloten waren.

De PRO is van mening dat hiermee een basisrecht van het kind ontnomen wordt: namelijk het recht op onderwijs. Burgers hebben verder recht op veiligheid; welke de regering hen moet bieden. De PRO wilt de samenleving, in dit geval alvast de leerlingen en leerkrachten van Latour, ondersteunen.

“Wij bieden de komende vijf dagen daarom beveiliging voor scholen op Latour, zodat deze kinderen normaal en met een veilig gevoel, hun lessen kunnen volgen. Het is de bedoeling dat de regering haar verontwoordelijkheid op zich neemt, en de scholen de hoognodige veiligheid garandeert” aldus de partij.

De Partij bereidt ook een beveilingsplan voor, welke gepresenteerd zal worden aan de regering, m.n. de minister van Justitie en Politie en de minister van Defensie.