Vernieling aangericht op school in Suriname

Via diverse kanalen op social media wordt vandaag deze foto verspreid waarin te zien zou zijn dat er vernielingen zijn aangericht op de St. Petrusschool te Paramaribo Noord. Het verhaal gaat dat er vanochtend getracht is om in te breken op die school in Suriname. Ook zou er een poging tot brandstichting zijn geweest.

Ondertussen heeft het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (OWC) vanaf vandaag gewapende beveiliging toegezegd aan de scholen in Latour. Dit als maatregel na de verschillende incidenten van overvallen op diverse scholen.