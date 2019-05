Buurtbewoners kijken toe hoe een rover dinsdagavond in een ambulance is geplaatst en ter plekke behandeld wordt (foto onder). Volgens de eerste berichten zou deze rover even daarvoor zijn neergeschoten. Dit zou gebeurt zijn aan de Sumatraweg/hoek Sabanweg.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nu nog onduidelijk. Er is nog geen officiƫle informatie beschikbaar dus later meer.

De politie is ter plekke aanwezig en heeft de zaak in onderzoek.

Foto (c) Finsy Erahzo/Facebook