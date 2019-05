Meer dan 100 reizigers gestrand door kapotte ferry

Meer dan 100 Surinaamse en Guyanese reizigers zijn gestrand als gevolg van de technische problemen aan de Canawaima Ferry, die sinds maandag tot nader orde hierdoor uit de vaart is gehaald. Om dit op te vangen wordt er een vervangend vaartuig ingezet.

De veerboot MB Sandaka wordt ingezet. Deze zal alleen in het weekend van 31 mei tot en met 2 juni beschikbaar zijn voor passagiers die terug moeten naar hun land. Er zal geen verkoop van nieuwe kaarten zijn om over te steken. MB Sandaka vertrekt om 9.00 uur vanuit Moleson Creek Terminal-Guyana (inchecken: 06: 30 uur tot 08:00 uur) en vertrekt weer om 11:30 uur vanuit South Drain-Suriname (inchecken: 08:00 uur-10:00 uur).

Het Ministerie van Openbare Infrastructuur in Guyana laat weten dat er besloten is om de MB Sandaka in te zetten zodat de terugkeer van aan beide zijden gestrande passagiers en voertuigen opgelost wordt. Na 2 juni wordt deze dienst opgeschort. Er wordt hard gewerkt om de problemen van de Canawaima Ferry spoedig op te lossen. Wanneer de veerboot weer haar activiteiten over de Corantijn rivier zal hervatten is nog niet bekend.