VIDEO: Man gewond na ongeluk met elektriciteit in Suriname

Deze man is dinsdag gewond geraakt in Suriname toen hij aan het werk was onder een zogenoemde transmissielijn. De redactie van Waterkant verneemt dat het slachtoffer tijdens werkzaamheden bij de vuilstortplaats Ornamibo met een metalen buis in de buurt van of tegen de kabels zou zijn aangekomen.

Het slachtoffer moet daarbij een elektrische schok hebben gekregen en raakte gewond aan armen en benen, zoals te zien is in onderstaand filmpje. Hij werd bij kennis per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp in Paramaribo. Hoe het met hem gaat na dit ongeval is niet bekend.

De Surinaamse politie was dinsdagmiddag rond 16.00u nog bezig met het onderzoek ter plekke. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurde, dus later meer. Filmpje van Boyce Sandrino: