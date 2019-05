In Suriname aangehouden criminelen hebben alle drie een link met Ridouan Taghi

De drie door Nederland gezochte voortvluchtige criminelen, die zondag in Suriname werden aangehouden, hebben allemaal een link met de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi. Dat meldt de Nederlandse krant Het Parool. De mannen waren onder meer betrokken bij liquidaties.

De Marokkaan Ridouan Taghi uit Vianen is de meest gezochte man van 2018. Het OM wil hem aanhouden omdat hij als drugssmokkelaar is uitgegroeid tot multimiljonair en verantwoordelijk wordt gehouden voor zeker twintig moorden in de onderwereld.

De broers Mao (43) en Mario R. (39) worden beschouwd als vertrouwelingen en vrienden van Taghi. De derde arrestant is Alejandro ‘Rambo’ P. (30), wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. op 5 november 2015 in Diemen, schrijft de krant.

Volgens Het Parool staat Mao R. in het milieu bekend als een belangrijke pion van de groep-Taghi die huurmoordenaars wierf. Zijn broer Mario R. was verdachte in een grote zaak rond een aan Ridouan Taghi gelieerde groepering uit de regio Utrecht die zeer professioneel liquidaties voorbereidde.

Het zijn belangrijke mannen in het netwerk van Taghi vandaar dat de arrestatie van de broers beschouwd wordt als een klap voor de voortvluchtige crimineel. Suriname is overigens een van de landen die worden genoemd als mogelijke verblijfplaats van Taghi