Door Nederland gezochte criminelen in Suriname aangehouden

Het Arrestatie Team (A.T.) heeft op zondag 26 mei deze drie mannen aangehouden die verdacht worden van onder andere moord en deelneming aan een criminele organisatie. Deze verdachten worden gezocht door de Nederlandse justitie. Zij weken uit naar Suriname om zodoende uit handen van de Nederlandse justitie te blijven. Na uitgewerkte informatie zijn deze verdachten op afzonderlijke adressen aangehouden door het A.T.

Het betreft in deze de 30-jarige Alejandro P., de 43-jarige Mao R. en de 41-jarige Mario R. Twee van de verdachten hadden een vuurwapen met bijbehorende munitie bij zich toen zij door het A.T. werden aangehouden. De verdachte Mao had ook een hoeveelheid hasj van iets meer dan 30 kilogram in zijn bezit. De illegale drug en de vuurwapens met munitie zijn in beslag genomen.

Een der verdachten heeft bij zijn aanhouding bekend in Suriname te zijn onder gedoken omdat hij wordt gezocht door de Nederlandse justitie voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie. De Nederlandse justitie heeft door middel van een rechtshulpverzoek om de aanhouding en uitlevering van deze verdachten gevraagd. Het proces tot hun uitlevering is inmiddels ingezet.