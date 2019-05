PRO presenteert Ontwikkelingsvisie aan Suriname

Op 25 mei 2019 was het precies een jaar geleden dat De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), geproclameerd werd. Ook was dat een jaar voor de verkiezingen in ons land. Daarom heeft de Partij onder grote publieke belangstellinghaar ontwikkelingsvisie c.q. partijvisie voor Suriname, de Surinaamse gemeenschap en de Surinaamse burger, gisteren gepresenteerd aan het publiek in het district Wanica. De ontwikkelingsvisie welke nu in ontwerp is aangeboden geldt voor de periode oktober 2019 tot en met september 2044 en beslaat 19 hoofdstukken met 68 onderwerpen, waarin we onze visie weergeven. Dit is weliswaar een concept, welke op de Algemene Vergadering goedgekeurd moet worden. De PRO vraagt de samenleving om kritische feedback op de ontwikkelingsvisie.

Aan een van de “first voters” in Wanica werd het 1eexemplaar van het 3eOntwerp van de Ontwikkelingsvisie van de PRO overhandigd. Onze jongste bezoekster, van 2 maanden oud, kreeg ook een exemplaar, dat haar moeder in haar aanwezigheid in ontvangst mocht nemen. Aanwezige leden van de pers, ontvingen eveneens een prachtig gedrukt exemplaar, aangezien zij zich inzetten voor vrijheid van pers en meningsuiting dat een belangrijk ingrediënt is om onze democratische cultuur tot verdere ontwikkeling te brengen.

De PRO is van mening dat politieke partijen, althans hun besturen de samenleving zo vroeg en zo duidelijk mogelijk moeten informeren over hun politieke ideologie. Het moet voor de kiezer duidelijk zijn wat een politieke partij aan plannen heeft voor Suriname en haar samenleving. De PRO heeft de nadruk gelegd op de noodzaak voor nieuwe politiek, en heeft opgeroepen dat burgers, samen met de partij duurzame oplossingen bedenken voor de structurele problemen in het district. Ook is het belangrijk dat ontwikkeling wordt uitgestippeld voor langere tijd, in dit geval: de komende 25 jaar.

In de statuten van de PRO in artikel B lid 7 is bepaald dat het staatsrechtelijke, de politiek bestuurlijke en maatschappelijke optreden van de vertegenwoordigers van de PRO gebaseerd zal zijn op een door de Algemene Vergadering steeds voor de duur van 25 jaren aan te nemen ontwikkelingsvisie. Het bestuurlijk handelen van de partij wordt thans uitgeschreven in een beleidsprogramma dat naderhand aan de gemeenschap in het belang van de kiezer bekend zal worden gemaakt.

De PRO heeft als enige partij, haar visie gedeeld met de samenleving. Een belangrijk uitgangspunt van de Ontwikkelingsvisie, is gebaseerd op het principe van The Rule of Law. Dit houdt in dat alle burgers gelijk zijn, ongeacht etniciteit, geloof, afkomst of status. Niemand krijgt een bevoorrechtte positie, waardoor er wordt afgerekend met alle partij politieke belangen en vriendjespolitiek.

Tijdens de bijeenkomst in het Buurthuis Lob Makandra aan de Santopolderweg, heeft de partij het onderafdelingsbestuur van PRO-Wanica gepresenteerd. Dat bestaat uit: Andy Truideman, Nadege Alfonswa, Samaria Main, Genieva Main, Cherryl Pansa en Jennifer Wong Swie San.



Gedurende de bijeenkomst heeft de PRO ook een onderafdelingsbestuur geïnstalleerd voor dit district. Verder heeft de Partij nieuwe leden mogen verwelkomen. Wanica is het vijfde district dat door de Partij bezocht is. Het district Coronie was als eerst aan de beurt, gevolgd door Marowijne, Para en Paramaribo.

Onder begeleiding van de “More Love Band” werd er na afloop heerlijk gedanst.