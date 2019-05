Een eeuw huwelijken in Suriname in woord en beeld

Onlangs is verschenen het boek ‘Trouwportretten. Surinaamse voorouders in beeld’, een tastbaar vervolg op de gelijknamige succesvolle reizende tentoonstelling die vanaf najaar 2018 op diverse locaties (bibliotheken) te zien is. Aan de hand van bijna honderd bruidsfoto’s en tientallen verhalen geeft dit boek een beeld van door huwelijk verbonden levens van Surinamers tussen 1845 en 1950.

Niet alleen in eigen land, want Surinamers waaierden al vroeg uit over de wereld en vonden hun partner soms elders, op Aruba, Curaçao of Bonaire, in voormalig Nederlands Oost-Indië, Nederland of Noord-Amerika.

Hoewel de meeste huwelijken gesloten werden in de eigen religieuze, etnische en sociale kring, werden deze grenzen ook vaak overschreden. Verschillende verhalen in dit boek laten zien dat dit nooit zonder slag of stoot ging. De geliefden volgden echter de weg van hun hart en vaak trokken de familie en de gemeenschap na verloop van tijd wel weer bij.

Bladerend door dit album ziet u hoe tachtig echtparen zich hebben laten portretteren op het belangrijke moment van hun huwelijk. In de verhalen, soms in de eigen woorden van familieleden, soms samengesteld door de redactie, leert u hen beter kennen. Maar niet alleen hen, ook de Surinaamse samenleving als geheel in belangrijke fasen van haar geschiedenis.