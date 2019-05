Organisatie Suripop verzorgt workshops liedteksten schrijven

De Stichting ter Bevordering van Kunst en Kultuur in Suriname, de organisator van het Suripop Componisten festival, verzorgt workshops liedteksten schrijven voor nieuwe en ervaren componisten. “Dit om de kwaliteit van de ingezonden liedjes weer op niveau van de beginjaren van Suripop te krijgen”, vertelt Ernesto van Dal, musical director van Suripop XXI aan de Surinaamse krant de Ware Tijd.

Er zijn in totaal vier workshops gepland. De eerste vond in april plaats en de komende drie vinden deze maand plaats. De workshops die samen met Schrijversvakschool Paramaribo wordt verzorgd, zijn het voorbereidingstraject in aanloop naar de inschrijving tot deelname aan Suripop XXI, die dit jaar van 1 juli tot 31 juli is opengesteld.

Het Suripop componisten festival wordt in augustus 2020 weer gehouden. Het wordt de 21ste editie. Er doen volgens de music director meer nieuwe componisten mee aan de workshops.