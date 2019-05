Schoolbus had kinderen al afgezet toen deze op z’n kop terecht kwam

Het voertuig dat gisteren in Suriname na een aanrijding ondersteboven terecht kwam langs de weg, is een schoolbus voor kinderen. De kinderen waren voor het ongeluk al afgezet, dus de bus was op dat moment gelukkig leeg. Dit tot grote opluchting van omstanders die het ongeval aan de Indira Gandhiweg zagen gebeuren, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Volgens de krant heeft de veroorzaker, de bestuurder van een terreinwagen, geen rijbewijs. Hij kwam vanuit de tegenovergestelde richting toen hij de macht over het stuur verloor en de bus raakte. De bus ging over de kop en kwam onderstoven terecht langs de weg.

Bij het ongeval raakte de buschauffeur, die wel over een rijbewijs beschikt, licht gewond.