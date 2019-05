Auto ramt elektriciteitspaal, twee gewonden afgevoerd

Dit voertuig raakte vannacht zwaar beschadigd in Suriname nadat de bestuurder tegen een houten elektriciteitspaal van de EBS aan knalde en vervolgens tegen een winkelpand tot stilstand kwam. Twee gewonden werden met de ambulance afgevoerd zoals op de foto’s hieronder te zien is. Het eenzijdig ongeval vond iets na middernacht plaats te Kwatta, ter hoogte van de Doebestraat.

De auto kwam vanuit de Grandostraat en ging richting Weg naar Zee. De bestuurder moet op een gegeven moment de controle over het stuur zijn verloren, met als gevolg de botsing tegen de paal. De bestuurder raakte zwaar gewond en werd naar de spoedeisende hulp gebracht. Ook een inzittende moest mee.

De schade aan het voertuig was enorm. Ook de elektriciteitspaal lag plat op de grond en de pui van het winkelpand was beschadigd. Het vermoeden bestaat dat er alcohol in het spel is, maar dit is niet officieel bevestigd. De zaak wordt nog onderzocht door de politie van de 3e Rijweg. Foto’s: