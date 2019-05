Suriname zal controle op mazelen verhogen

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid zal in de komende periode de controle op mazelen verhogen. Dit vanwege de toenemende spreiding in onze regio. Tot nu toe zijn er al 12 landen in de regio die bevestigde gevallen van mazelen hebben gemeld. De laatste mazelencase in Suriname dateert van 1994. Vooral in landen waar niet of minder wordt gevaccineerd tegen mazelen, komen zo nu en dan mazelenuitbraken voor.

De meeste kinderen in Suriname zijn gevaccineerd tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (Rubella) afgekort BMR. Volgens schema wordt het prikje bij 12 maanden en dan weer bij 18 maanden gegeven. Indien een kind 2 BMR-prikken heeft gehad, dan is het beschermd en is de kans is dan uiterst klein dat een kind mazelen heeft of zal krijgen op volwassen leeftijd.

Landen die bevestigde gevallen van mazelen hebben gemeld zijn Argentinië, de Bahama’s, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Mexico, Peru, de Verenigde Staten van Amerika, Uruguay en Venezuela. Er zijn geen dodelijke gevallen gerapporteerd in de regio voor het jaar 2019. In Brazilië en Venezuela is er transmissie van mazelen al langer dan 1 jaar. Het Caraïbisch gebied heeft recent 2 importgevallen gehad.

Ook in Europa lijkt de groei van het aantal mensen met mazelen door te zetten. In januari en februari telde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 34.300 gevallen. Over heel vorig jaar waren dat er bijna 84.000, over heel 2017 bijna 26.000.

Mazelen begint met verkoudheid, hoesten, rode ogen en koorts. Vaak is de koorts hoog. Aan de binnenkant van de wangen komen soms witte vlekjes. Na een paar dagen komen er rode vlekken op het gezicht, daarna over het hele lichaam. De vlekken worden geleidelijk bruin. Ze kunnen samen grotere vlekken vormen. Dan blijven er vlekjes met normale huidskleur over. De huid kan jeuken. Bij sommige kinderen en volwassen verloopt mazelen ernstig waarbij er sprake kan zijn van oor, long, hersen of hersenvliesontsteking. Tegen mazelen bestaan geen medicijnen. Bij koorts is extra drinken en paracetamol aanbevolen.

Het Ministerie van Volksgezond volgt via de werkarmen in het BOG in samenwerking met de institutionele vaccinatie partners en internationale experts van PAHO/WHO de situatie.