Door mishandeling overleden man schoot eerst zelf met wapen

De man die in de nacht van maandag op dinsdag werd mishandeld met de dood ten gevolge, had daarvoor zelf een wapen getrokken en schoten gelost. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. Het gaat om de 42-jarige Benito Wijnerman.

Onderzoek van de Surinaamse politie wees uit dat tijdens een feest op een adres in de Surimamboweg een vechtpartij uitbrak tussen twee groepen personen. Wijnerman moet deel uit hebben gemaakt van de ene groep. Hij belandde op een gegeven moment op straat waarbij hij een vuist vuurwapen tevoorschijn moet hebben gehaald waarmee hij schoten moet hebben gelost. Niemand is daarbij gewond geraakt.

Een groep mannen moet hem vervolgens hebben aangevallen. Zij hebben Wijnerman toen zwaar mishandeld. Hoogstwaarschijnlijk is hij ten gevolge van deze mishandeling dood gegaan.

De politie van Latour kreeg omstreeks half een in de ochtend de melding van een vechtpartij met wapens aan de Surimamboweg. De wetsdienaren begaven zich naar de plek voor onderzoek, alwaar het slachtoffer Wijnerman werd aangetroffen. Hij had een ernstige verwonding in zijn gelaat dichtbij zijn rechteroog en vertoonde geen teken van leven. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Volgens de politie zijn er nog geen aanhoudingen verricht.