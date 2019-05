Lijk van man opgevist uit Suriname rivier

In de Suriname rivier werd vanmiddag tegen 12.00u een lijk ontdekt in het water. Het zou gaan om het stoffelijk overschot van een man. Het lijk werd door vissers ontdekt, aan de zijkant van de rivier zoals op de foto te zien is. Dit gebeurde vlakbij een visbedrijf te Livorno langs de rivier.

Het is nog niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies gebeurt is. Het stoffelijk overschot is door justitie in beslag genomen. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak en heeft nog geen officieel bericht uitgebracht, dus later meer.

Filmpje: