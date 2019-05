Drie politiemannen in ‘voetbalincident’ onmiddellijk vrijgelaten

De drie leden van het Regio Bijstandsteam, die in verzekering waren gesteld door het Openbaar Ministerie (OM) in ‘het voetbal-incident’, zijn vanmiddag onmiddellijk door het Hof van Justitie in Suriname in vrijheid gesteld. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Het nieuws wordt tegenover Starnieuws bevestigd door advocaat Hedley Derby. Hij geeft aan dat de rechter-commissaris de in verzekeringstelling door het OM getoetst heeft en onrechtmatig heeft bevonden. Het hof ging hierin mee. Derby zegt tegen Starnieuws dat de zaak anders is dan wat er door de aangevers is verklaard. Ook de beelden die circuleerden in de media vertelden volgens de raadsman niet het volledige verhaal. Politieagenten zijn gekapt en geklapt.

In deze zaak werd woensdag ook bekend dat minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie de bevoegdheid van hulpofficier van justitie van de ambtenaren Raoul Hellings (voorzitter van de Surinaamse Politiebond) en Sergio Gentle (penningmeester van de bond) heeft ingetrokken. De politiebond had het de afgelopen dagen opgenomen voor de drie vastgezette politiemannen. Daarbij zouden Hellings, Gentle en Milando Atompai (secretaris SPB) grove uitlatingen hebben gedaan aan het adres van het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal.